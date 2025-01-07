'Ряд фактов имел место': командующий Сухопутными войсками ВСУ высказался по поводу скандала в 155-й бригаде

В новой 155-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Анна Киевская" действительно происходили отдельные скандальные случаи. В Сухопутных войсках заверили, что пытаются улучшить командование этой бригадой.

Видео дня

Об этом заявил генерал-майор Михаил Драпатый, командующий СВ Вооруженных сил Украины. Ситуацию вокруг "Анны Киевской" он прокомментировал во вторник, 7 января, в эфире новостного телевизионного марафона.

"Ряд фактов имели место. Я, со своей стороны, негативно отношусь ко всем этим проявлениям и к тому, что можно было поправить на местах всеми уровнями управления. Имеется в виду – всеми командирами, командующими", – сказал Драпатый.

Очень важным фактором является то, кто и как командует личным составом. Работа для улучшения этого процесса уже идет.

"Я уверен, что то, что было озвучено, будет со временем опровергнуто", – добавил командующий Сухопутными войсками ВС Украины.

Напомним: журналист Юрий Бутусов утверждает, что из "Анны Киевской" в СОЧ ушли не менее 1700 военнослужащих. Около 50 сбежали с тренировок, организованных во Франции.

Расследованием всех обстоятельств занимается ГБР. Дело находится на контроле президента Владимира Зеленского, министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

5 января Сырский провел ежемесячное совещание, во время которого он приказал усилить подразделение беспилотных систем 155-й бригады. Также главком уделил особое внимание "проблемным вопросам" этого соединения.

Как писал OBOZ.UA, в Генеральном штабе ВСУ 6 января заявили, что за пять месяцев с начала Курской операции общие потери врага там составили более 38 тысяч человек. Из них около 15 тысяч – убитыми. Еще 860 оккупантов попали в плен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!