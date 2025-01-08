Ушел в СЗЧ и подстрекал на это своих бойцов: ДБР задержал командира одной из рот 155-й бригады. Фото и видео

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали в Ровенской области командира одной из рот скандальной 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, бойцы которой массово дезертировали и шли в СЗЧ. Он подозревается в том, что он самовольно покинул часть и побуждал к этому собратьев.

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Об этом сообщила пресс-служба ДБР в среду, 8 января. По данным следователей, задержанный не только сам самовольно покинул часть, но и подстрекал на это своих подчиненных.

Задержанный старший лейтенант в конце 2024 года не выполнил приказ передать возглавляемую им роту в оперативное подчинение другого подразделения. Вместо этого он приказал своим бойцам убегать без оружия и сам самовольно покинул место службы.

Правоохранители задержали командира роты в Ровенской области, после чего был доставлен в Киев. Там ему сообщили о подозрении в самовольном уходе с места несения службы и отказе выполнить приказ (ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 УК Украины). Задержанному грозит заключение на срок до 10 лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Как писал OBOZ.UA:

31 декабря журналист Юрий Бутусов опубликовал расследование, в котором говорилось о массовом дезертирстве и СЗЧ военнослужащих 155-й ОМБр. По его данным, из "Анны Киевской" в СЗЧ ушли по меньшей мере 1700 военнослужащих. Около 50 сбежали из тренировок, организованных во Франции.

Расследованием всех обстоятельств занялось ДБР. Дело находится на контроле Владимира Зеленского, Рустема Умерова и Александра Сырского.

5 января Сырский в ходе ежемесячного совещания приказал усилить подразделение беспилотных систем 155-й бригады. Также главком уделил особое внимание "проблемным вопросам" этого соединения.

7 января командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал, что в новой 155-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Анна Киевская" действительно происходили отдельные скандальные случаи. Он доложил верховному главнокомандующему Зеленскому, как разрешается ситуация со 155 ОМБр.

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