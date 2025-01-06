Дело Тищенко: защита нардепа просит отвод судьи, адвокат потерпевшего обвиняет в затягивании процесса

Народный депутат Николай Тищенко снова не прибыл на подготовительное заседание суда в Днепре по делу о лишении свободы экс-бойца спецподразделения ГУР МО "Кракен" Дмитрия Мазохи (позывной "Сын"). Парламентарий присоединился по видеосвязи.

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Его адвокат заявил, что судья якобы нарушила нормы и попросил о ее отводе. Он сказал, что в прошлый раз предупреждал, что Тищенко не прибудет в суд, передает Суспільне.

Защитник потерпевшего Виталий Коломиец со своей стороны сказал, что оснований для отвода нет, и Тищенко пытается затянуть судебный процесс. В заседании объявили перерыв, после него судья сообщила, что заседание будет продолжено 10 января.

По убеждению пострадавшего по делу Дмитрия Мазохи, судья должен настаивать, чтобы Тищенко лично присутствовал. "Он избегает ответственности. Если бы за ним была правда, он бы приехал. Но правды ему нет, и веры ему нет", – сказал военный.

Уточняется, что в предыдущий раз об отводе судьи просил и обвиняемый Богдан Писаренко.

Отметим, что в ноябре Тищенко продлили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по делу по избиению и незаконному лишению воде экс-военного в Днепре до 23 декабря. В этот день его должны были принудительно доставить в Бабушкинский районный суд в Днепре. Но нардеп в очередной раз не появился на заседании.

По словам прокурора, в 4:00 23 декабря Тищенко обратился за медицинской помощью в одно из медучреждений Киева. У него якобы диагностировали ишемическую болезнь сердца. Так что на суд в Днепр он не поехал.

Из-за этого мера пресечения нардепу не продлили – этот вопрос должны были рассмотреть 6 января, однако Тищенко снова не прибыл в суд.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в июне 2024 года в Днепре так называемая охрана Тищенко силой задержала мужчину, который гулял на улице с младенцем в коляске. Это зафиксировано на многочисленных видео, опубликованных очевидцами в соцсетях.

– в спецподразделении ГУР МО "Кракен" подтвердили, что это их бывший военнослужащий – 33-летний Дмитрий Мазоха.

– В июне Тищенко и его охранника отправили под круглосуточный домашний арест. Однако в ноябре нардеп был замечен на улицах столицы. В дальнейшем суд Киева продлил до 23 декабря меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста.

– Его охранника Константина Цуберу суд признал виновным и назначил пять лет лишения свободы. Но тот заключил соглашение со следствием, обязавшись давать показания против нардепа, и был освобожден от наказания.

– В декабре прокуроры завершили расследование и передали в суд обвинительный акт в отношении парламентария. Согласно статье, которую ему инкриминируют, Тищенко грозит до пяти лет лишения свободы.

– ВАКС наложил арест на имущество Тищенко, а НАБУ расследует вероятное незаконное обогащение народного депутата более чем на 30 млн грн.

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