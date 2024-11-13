Тищенко засветился на улице в Киеве после продления домашнего ареста: должен действовать круглосуточно. Фото и видео

Народный депутат Николай Тищенко, который по решению суда должен находиться под круглосуточным домашним арестом и носить электронный браслет, заметили на улицах Киева. Он шел по улице в черной кепке, однако прохожие сразу узнали нардепа.

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Фото депутата опубликовали в одном из столичных Telegram-пабликов. Сам Тищенко уже прокомментировал нарушение режима домашнего ареста.

"Тищенко решил прогуляться по Киеву несмотря на его домашний арест", – говорится в сообщении.

В своем Telegram-канале Николай Тищенко объяснил свое неожиданное появление на улицах Киева, заявив, что якобы направлялся от дома в суд.

"Когда так уж соскучились по Тищенко, что даже путь от дома в суд становится самой главной сенсацией в стране. Спасибо, что не забываете. Все нормы, скоро увидимся", – написал депутат.

Ранее сообщалось, что 12 ноября 2024 года Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты народного депутата Украины Николая Тищенко, подозреваемого в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре. Суд оставил в силе меру пресечения – круглосуточный домашний арест, который был установлен решением Печерского районного суда Киева от 19 сентября 2024 года.

Напомним, в июне 2024 года в центре Днепра группа мужчин в камуфляже и балаклавах напала на военнослужащего в гражданской одежде, когда тот гулял с ребенком на проспекте Яворницкого. Пострадавшим оказался доброволец, боец специального подразделения ГУР Kraken Дмитрий "Сын" Павлов. Нападающими были охранники народного депутата Николая Тищенко.

25 июня парламентария посетили детективы ДБР и представители Офиса генпрокурора. Нардепу сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы эксвоенного в Днепре, в доме депутата провели обыски. В тот же день Печерский суд Киева избрал Тищенко меру пресечения и 19 августа продлил ее еще на месяц.

Когда Тищенко избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 25 июня, электронный браслет ему надели не сразу. Это вызвало бурю негодования в обществе. В Офисе генпрокурора объяснили, что для этого были определенные причины.

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