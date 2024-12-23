'Благодарим за борьбу с украинским народом': журналист навестил 'больного' Тищенко в больнице, нардеп отреагировал.

В понедельник, 23 декабря, журналист Денис Кошельник навестил "больного" нардепа Николая Тищенко в столичной больнице. Он поблагодарил политика за борьбу с украинским народом.

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Соответствующее видео появилось в соцсетях. Впрочем, следует отметить, что нардепу не понравились "гости", он прикрыл лицо подушкой и попросил медсестру вызвать полицию.

Следует отметить, что сегодня в Бабушкинском райсуде города Днепр состоялось заседание по делу нардепа Николая Тищенко и бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи. На заседании должны были рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения Тищенко, которое находится под круглосуточным домашним арестом.

По словам прокурора, Тищенко обещал сам приехать на суд, поэтому принуждение к нему не применялось. Однако народный депутат снова не явился на заседание.

Напомним, что в июне в центре Днепра так называемая охрана нардепа Николая Тищенко силой задержала мужчину, который гулял на улице с младенцем в коляске. Это зафиксировано на многочисленных видео, опубликованных очевидцами в соцсетях.

Правоохранители заявили, что неизвестные в камуфляжной одежде и балаклавах незаконно удерживали и нанесли повреждения мужчине. В спецподразделении ГУР МО "Кракен" подтвердили, что это их бывший военнослужащий – 33-летний Дмитрий Мазоха.

В июне Тищенко и его телохранителя отправили под круглосуточный домашний арест. Однако в ноябре нардеп был замечен на улицах столицы. В дальнейшем суд Киева продлил до 23 декабря меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста.

Его охранника Константина Цуберу суд признал виновным и назначил пять лет лишения свободы. Но тот заключил соглашение со следствием, обязавшись давать показания против нардепа, и был освобожден от наказания.

В декабре прокуроры завершили расследование и передали в суд обвинительный акт в отношении парламентария. Согласно статье, которую ему инкриминируют, Тищенко грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество нардепа Николая Тищенко, а НАБУ расследует вероятное незаконное обогащение народного депутата более чем на 30 млн грн. Также расследуется недостоверное декларирование им имущества, оформленное на эксдиректора фирмы-собственницы ресторана "Велюр" Сергея Вакальчука.

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