В центре Днепра напали на экс-военного с младенцем: может быть причастна охрана Тищенко. Видео

В центе Днепра группа мужчин в камуфлированной одежде и балаклавах напала на военнослужащего в гражданской одежде, когда тот гулял с ребенком на проспекте Яворницкого. В сети утверждают, что люди в форме напали на добровольца, бойца специального подразделения Главного управления разведки Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, а нападающимиякобы оказалась охрана народного депутата Николая Тищенко.

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В правоохранительных органах подтвердили сам факт нападения на человека в центре города. Однако кто и на кого напал, полиция не комментирует. Отмечается только, что 33-летнему мужчине нанесли телесные повреждения. В Кракене уточнили, что нападение было совершено на их бойца; свою версию рассказал и народный избранник.

"По факту происшествия открыто уголовное производство по статьям 125 – нанесение легких телесных повреждений – и 146 – незаконное лишение свободы. Сейчас проводятся первоочередные действия для идентификации всех находившихся там лиц", – рассказали изданию OBOZ.UA в полиции.

На видео, которые распространяют местные паблики, можно увидеть нападение людей в форме на мужчину в гражданской одежде и с коляской в руках. Нападавшие одели бывшему военнослужащему наручники, обыскали его сумку и несколько раз ударили мужчину.

"Учитывая общественную огласку инцидента сообщаем, что мужчиной в гражданском, получившим телесные повреждения в результате столкновения, является бывший военнослужащий спецподразделения Kraken. Мы не вмешиваемся в ход следствия, но внимательно следим за его ходом. Следствием подобных инцидентов должно быть реальное установление справедливости" , – отметили в подразделении Kraken.

Сам Николай Тищенко находится в Днепре, где он якобы нашел преступную группировку "девятки". А нападение, по его словам, совершил военный – но не на него или его охрану, а на правоохранителей!

"На представителей полиции было совершено нападение: нанесены телесные повреждения средней тяжести и разбита боди-камера. Нападение якобы совершил друг Максима Хомко, одного из организаторов мошеннических ботоферм. Следствие проверяет эту информацию, он уже дал свои показания. После нанесения нескольких ударов следователю, который работал на обыске, мужчина в белой футболке пытался скрыться, а также демонстративно снял штаны перед полицейским во время составления на него протокола", – рассказал народный избранник свою версию событий.

Подчеркиваем: вопреки словам Тищенко, в полиции сообщают не об избиении правоохранителя, а о нападении на гражданского. Об этом свидетельствует и предварительная квалификация правонарушения – в полиции указали 125 и 146 статью, а насилие в отношении работника правоохранительного органа определено в статье 345 УКУ.

Депутат не указывает личность "нападающего", но намекает, что знает – речь идет о военном.

"Недопустимо нападать на полицейских. Никакой статус не позволяет кому-либо нападать на сотрудника правоохранительных органов", – отмечает он.

Отдельно Тищенко сообщает, что "нападающий" якобы "входит в силовой блок в организованной преступной группировке "девятки", и ему была поставлена задача сорвать следственные действия".

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепропетровской области будут судить бывшего руководителя областного ТЦК и СП, который за время военного положения в Украине успел накупить имущества на 350 тыс. долларов. Кроме того, правоохранители выяснили, что обвиняемый декларировал недостоверную информацию почти на 4,3 млн. гривен.

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