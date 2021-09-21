Журналисты узнали, как Путин ответил Байдену на слова об "убийце"
Глава России Владимир Путин ранее пожаловался президенту США Джо Байдену на то, что тот назвал его "убийцей" в эфире американского телеканала. Он заявил, что такие слова расстроили его.
Реакция российского лидера прозвучала в их телефонном разговоре еще от 13 апреля. О ней написали два журналиста Washington Post в своей книге "Peril", передает ABC News.
"Я расстроен, что вы назвали меня убийцей", – процитировали Путина американские журналисты.
Подчеркивается, якобы в ответ Байден сказал, что те его слова "не были чем-то преднамеренным".
"Мне задали вопрос. Я ответил. Это было интервью на совершенно другую тему", – заверил он, поясняя главе РФ свой комментарий, сделанный 16 марта в интервью ABC News Джорджу Стефанопулосу.
Отмечается, что книга журналистов Washington Post Боба Вудворда и Роберта Косты рассказывает о президентских выборах 2020 года в США и хаосе последних месяцев правления Дональда Трампа. В частности, до и после бунта в Капитолии 6 января. В основе издания – более 200 интервью, взятых у непосредственных свидетелей и участников тех событий.
В "Peril" также рассказывается о первых нескольких месяцах президентства Байдена, усилиях его администрации по реагированию на пандемию коронавируса, работе с Конгрессом. А также о внутренних обсуждениях в Белом доме темы вывода американских войск из Афганистана.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в этом году в марте президент США Джо Байден назвал "убийцей" главу страны-агрессора РФ Владимира Путина. Также американский лидер обвинил его в "очернении" своей репутации.
Путин отреагировал на это довольно странно – пожелал Байдену здоровья и процитировал детскую поговорку: "Кто как обзывается, тот так называется".
В то же время слова президента США получили поддержку среди политиков в Украине и других государствах. Например, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что именно из-за РФ на Донбассе уже семь лет идет война и погибло 10 тысяч украинцев.
На тот момент министр внутренних дел Арсен Аваков выразил убеждение, что для Украины не стоит вопрос – убийца ли Путин. Также согласился с высказыванием лидера США главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.
Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил слова Байдена о том, что их российский коллега Путин является "убийцей". Он подчеркнул, что считает так из-за развязанной Россией войны против Украины.