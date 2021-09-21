Журналисты узнали, как Путин ответил Байдену на слова об "убийце"

Глава России Владимир Путин ранее пожаловался президенту США Джо Байдену на то, что тот назвал его "убийцей" в эфире американского телеканала. Он заявил, что такие слова расстроили его.

Реакция российского лидера прозвучала в их телефонном разговоре еще от 13 апреля. О ней написали два журналиста Washington Post в своей книге "Peril", передает ABC News.

"Я расстроен, что вы назвали меня убийцей", – процитировали Путина американские журналисты.

Подчеркивается, якобы в ответ Байден сказал, что те его слова "не были чем-то преднамеренным".

"Мне задали вопрос. Я ответил. Это было интервью на совершенно другую тему", – заверил он, поясняя главе РФ свой комментарий, сделанный 16 марта в интервью ABC News Джорджу Стефанопулосу.

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Отмечается, что книга журналистов Washington Post Боба Вудворда и Роберта Косты рассказывает о президентских выборах 2020 года в США и хаосе последних месяцев правления Дональда Трампа. В частности, до и после бунта в Капитолии 6 января. В основе издания – более 200 интервью, взятых у непосредственных свидетелей и участников тех событий.

В "Peril" также рассказывается о первых нескольких месяцах президентства Байдена, усилиях его администрации по реагированию на пандемию коронавируса, работе с Конгрессом. А также о внутренних обсуждениях в Белом доме темы вывода американских войск из Афганистана.

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