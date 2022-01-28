Журналисты убедились, что на улицах Киева нет танков: Зеленский призвал СМИ подбирать слова, чтобы не навредить Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что журналисты иностранных стран, прибывшие в Киев для участия в его пресс-конференции, убедились, что на улицах столицы нет танков. В украинских городах, по его словам, спокойно.

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале главы украинского государства в пятницу, 28 января. Зеленский отметил, что Украина ожидает от партнеров инвестиций, усиления экономической устойчивости и оборонной помощи.

"В такое непростое время очень важно взвешенно подбирать слова, чтобы не навредить", – написал он.

Украинцам, как сказал президент, нужна уверенность в Вооруженных силах и единство.

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Напомним: Зеленский 28 января провел большую пресс-конференцию для журналистов западных СМИ. В частности, он рассказал о ситуации по противостоянию Украины с Россией и поддержке со стороны международных партнеров. В то же время, Зеленский призвал представителей СМИ не способствовать распространению паники, что негативно сказывается на состоянии украинской экономики и восприятии Украины в целом.

Ранее глава Министерства обороны Алексей Резников подтвердил, что у границ Украины насчитывается до 112 тысяч военных личного состава Вооруженных сил РФ, а вместе с морской и авиационной компонентой их количество достигает 130 тысяч человек. Также Россия увеличила количество танков, по сравнению с весной прошлого года, на 300 единиц.

Несколько месяцев подряд Кремль активно стягивает свои войска к границе с Украиной. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупреждает, что Россия может напасть в любой момент. Украинские власти успокаивают и призывают не поддаваться панике: несмотря на высокую концентрацию тревожных новостей ситуация пока еще под контролем. Что происходит на российско-украинской границе и как РФ может осуществить наступление – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января в Украину прибыл уже четвертый самолет с военной помощью от США. На этот раз самолет доставил 81 тонну боеприпасов разного калибра.