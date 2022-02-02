Жители только одной страны в Европе готовы отправить армию в Украину – свежий опрос

Согласно новому опросу YouGov EuroTrack+US, только в двух странах из участвовавших в исследовании жители поддержали отправку войск с целью защитить Украину в случае вторжения России – в Соединенных Штатах Америки и Дании. При этом, большинство представителей Запада считают вероятным нападение РФ в ближайшие два года.

Результаты опроса были опубликованы 31 января. Справедливо заметить, что в опросе из европейских стран участвовали только Британия, Франция, Германия, Испания, Италия, Швеция и Дания. Жителей стран-соседей Украины не опрашивали. Там процент поддержки зачастую значительно выше.

Исследование провели в период с 12 по 26 января. Опросили 1695 британцев, 1206 французов, 2065 немцев, 1025 датчан, 1006 шведов, 1053 испанца, 1015 итальянцев и 1000 американцев.

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Так, в Дании (в единственной среди европейских стран) 38% респондентов заявили, что выступают за прямую военную поддержку нашей страны, тогда как 29% высказались против. В США же 35% поддержали возможную отправку войск, а 28% были против.

Уточняется также, что и республиканцы (43% против 28%), и демократы (39% против 25%) поддерживают участие в боевых действиях в случае начала войны с Россией.

Авторы опроса добавили, что такой результат мог стать реакцией на активную поддержку, которую США уже оказали Украине – 8500 американских военных отправили в Европу на фоне угрозы вторжения в нашу страну. Также впервые со времен холодной войны США передали один из своих авианосцев, USS Harry S Truman, вместе со своей ударной группой под контроль НАТО.

В Великобритании общественность во время опроса разделилась на 30% "за" и 32% – "против" использования прямой военной силы для защиты Украины.

Другие европейцы склонны думать, что их военные не должны помогать Украине, в том числе французы (36% против того, чтобы их страна помогала защищать Украину, 26% "за") и итальянцы (40% против 21%).

Около 52% немцев выступили против использования своих вооруженных сил для защиты Украины, что является самым высоким показателем среди опрошенных стран.

Одной из главных причин подобных результатов опроса эксперты назвали то, что на Западе помнят, что Украина не является членом НАТО, поэтому там не считают своим долгом вставать на ее защиту.

Жители США более склонны к этой мысли – 62%, а вот жителей Европы, которые считают, что вторжение "весьма вероятно" – 35%.

Согласно анализу настроения, шведы – это европейцы, которые чаще всего склоняются к мысли о грядущей войне (58%), с нею согласны около половины (53%) датчан и половина немцев (51%). Ни в одной стране более 28% населения не считают вторжение маловероятным.

Половина (49%) британцев также считают вероятным вторжение России в Украину, как и около 46% испанцев, 43% французов и 40% итальянцев.

Поскольку существуют опасения, что амбиции России простираются дальше на запад, YouGov также спросил о готовности защищать две другие страны, входящие в НАТО: одну из стран Восточной Европы (Польшу) и одну из стран Балтии (Латвию).

Интересно, что поддержать войсками эти две страны стремится также не очень много жителей Европы: почти во всех странах процент поддержки не превышает 38% (это выше, чем количество жителей, которые против, однако мнение достаточно "вялое"). В этом случае снова отличилась Дания – 53–54% жителей этой страны готовы поддержать военную защиту Польши и Латвии.

Также исследователи поинтересовались, на сколько жители тех или иных стран чувствуют угрозу со стороны Москвы. Оказалось, что многие государства считают, что Россия опасна.

Никто не чувствует этого больше, чем шведы: 61% считают, что Россия представляет серьезную угрозу и это чувство с годами только растет.

В США такую угрозу ощущают 58% населения. В Британии 57% говорят, что Россия представляет серьезную угрозу для Великобритании. В Германии 41% сейчас видят в России серьезную угрозу.

Испанцы (26%) и итальянцы (25%) реже всего видят в России серьезную угрозу для своих стран.

Напомним, Россия, которая разместила у границ Украины более 100 тысяч военнослужащих, продолжает прикрываться тем, что якобы опасается угрозы из-за возможного вступления Украины в НАТО.

Официальная реакция европейских стран сильно отличается от мнения граждан. В поддержку Украины высказались большинство мировых лидеров. Кроме того, страны ЕС помогли и готовы продолжить помогать нашей стране оружием.

Италия готова "внести свой вклад" в сдерживание агрессии России против Украины. Страна выступает за дипломатическое разрешение конфликта, однако, если будет такая потребность, она усилит позиции Североатлантического Альянса на восточном фланге.

Дания предоставит Украине оружие и военную технику на фоне скопления российских войск возле ее границы. По словам премьер-министра страны Метте Фредериксен, это произойдет в случае дальнейшей военной эскалации со стороны Москвы.

Швеция заявила, что может отправить в Украину военный контингент. Шведские военные готовы обучать украинских солдат.

США также уже отправили Украине 6 самолетов с военной помощью.

В Германии же заявили, что дальнейшие поставки вооружения в Украину не будут способствовать деэскалации конфликта. Правительство пообещало Украине только 5 тысяч военных защитных касок.

При этом, Германия также помешала помощи других европейских стран. Эстония не смогла получить разрешение от Германии на экспорт артиллерии немецкого производства на территорию Украины. А британские воздушные борта поставляли вооружение в Украину в обход воздушного пространства ФРГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в понедельник, 31 января, провел открытое заседание на тему наращивания российских войск возле Украины.