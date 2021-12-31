Глава МИД Германии выступила против поставок оружия Украине: не принесет дополнительной безопасности

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что дальнейшие поставки вооружения в Украину не будут способствовать деэскалации конфликта. По ее словам, урегулирования ситуации нужно добиваться исключительно дипломатическим путем.

Дипломат подчеркнула, что приоритетная задача Европейского Союза заключается в том, чтобы как можно скорее добиться переговоров в "нормандском" формате и в формате Россия-НАТО. Об этом идет речь в ее интервью агентству DPA, опубликованном на сайте немецкого МИД.

Анналена Бербок отметила, что ЕС и страны Большой семерки дали четко понять, что дальнейшая эскалация конфликта выльется в огромные политические и экономические последствия для Российской Федерации.

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"Если мы изложим все свои варианты действий (санкции. – Ред.), то у нас получится длинный список. Однако сейчас наша приоритетная задача – не допустить дальнейшей эскалации", – сказала глава МИД.

Также она заявила, что урегулированию ситуации будет способствовать дипломатия в нормандском формате и переговоры в формате НАТО-Россия и в рамках ОБСЕ.

На вопрос о поставках вооружения в Украину министр сказала, что дальнейшая военная эскалация не принесет Украине большей безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее немецкие СМИ писали, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель якобы лично наложила вето на поставку Украине вооружения в рамках НАТО. Более того, руководство ФРГ вроде бы использует механизм, чтобы помешать другим странам-членам Североатлантического альянса это делать.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников назвал несправедливым блокирование Германией поставки вооружения Украине. По его словам, украинское государство будет стремиться покупать оружие, заключая двусторонние соглашения с союзниками – США, Великобританией, Францией и Литвой.

Ранее издание NBC News заявило, что в США решили отложить предоставление пакета дополнительной военной помощи для Украины на 200 млн долларов.

Напомним, президенты США Джо Байден и России Владимир Путин 30 декабря обменялись предупреждениями по поводу Украины: первый требовал уменьшения наращивания военной мощи РФ вблизи соседней страны, а второй предупредил о разрыве отношений из-за санкций Вашингтона к Кремлю.