Дания планирует передать Украине оружие и военную технику: все подробности

Дания предоставит Украине оружие и военную технику на фоне скопления российских войск возле ее границы. По словам премьер-министра страны Метте Фредериксен, это произойдет в случае дальнейшей военной эскалации со стороны Москвы.

Об этом сообщает издание Ekstrabladet. Глава правительства признала, что сегодняшняя ситуация представляет серьезную угрозу для всей Европы, а потому "существует реальный риск вооруженного конфликта на европейской земле".

В то же время она не смогла ответить на вопрос журналиста, готовы ли власти направить в Украину своих солдат. Однако, по словам политика, Запад полностью поддерживает украинский суверенитет и "не примет попыток России изменить границы силой".

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Премьер также пригрозила Кремлю в случае нового вторжения санкциями "беспрецедентного масштаба". "Россия должна выбрать диалог, а не конфронтацию. Но Запад всегда должен быть готовым к обратному", – добавила она.

"Все страны Европы имеют право выбирать свой путь и свое направление. Хотят ли они свободы и мира. Эти две вещи нельзя видеть независимо друг от друга. Прямо сейчас очень важно, чтобы Запад был вместе", – резюмировала Фредериксен.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава немецкой фракции СДПГ Рольф Мютцених призвал решить конфликт с Россией дипломатическим путем, а не поставками оружия Украине. Роль Запада он видит лишь в поддержании мира. В то же время немецкие журналисты выступили с противоположным призывом: они считают, что Германия должна поставлять оружие Украине, а промедление в этом вопросе наоборот приближает войну.