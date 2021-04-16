Зеленский заявил, что Украина не может бесконечно "оставаться в прихожей" ЕС и НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украины не может бесконечно быть на пороге вступления в Европейский Союз и членства в Североатлантическом альянсе.

Он подчеркнул, что европейские партнеры должны наконец перейти от разговоров к решениям в этих вопросах. Об этом гарант сказал в интервью газете Le Figaro в преддверии своего визита во Францию.

"Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО. Настал момент перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО", – отметил Зеленский.

По его словам, если Евросоюз и президент Франции Эмманюэль Макрон считают Украину "членами европейской семьи", то они должны действовать соответствующим образом.

В интервью французскому изданию Зеленский выразил сожаление в связи с тем, что у Макрона "лучше отношения" с главой РФ Владимиром Путиным, чем с ним.

"И это происходит в тот момент, когда Украина особо нуждается в поддержке со стороны Европы", – сказал он.

При этом, отвечая на вопрос, "мертв ли сегодня "нормандский формат", украинский лидер заявил, что этот "процесс остановился", поскольку РФ все блокирует.

"Главный вопрос сейчас – хочет ли Россия прекратить войну", – подытожил Зеленский.

Напомним: переговоры президентов Украины и Франции пройдут в Париже. Известно, что на них к Зеленскому и Меркель присоединится через видеосвязь канцлер Германии Ангела Меркель.

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