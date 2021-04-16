Зеленський заявив, що Україна не може нескінченно "залишатися в передпокої" ЄС і НАТО
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може нескінченно бути на порозі вступу в Європейський Союз і членства в Північноатлантичному альянсі.
Він підкреслив, що європейські партнери повинні нарешті перейти від розмов до рішень у цих питаннях. Про це гарант сказав в інтерв'ю газеті Le Figaro напередодні свого візиту до Франції.
"Ми не можемо нескінченно залишатися в передпокої ЄС і НАТО. Настав момент перейти на новий рівень відносин і запросити Україну вступити в ЄС і НАТО", – зазначив Зеленський.
За його словами, якщо Євросоюз і президент Франції Емманюель Макрон вважають Україну "членами європейської родини", то вони повинні діяти відповідним чином.
В інтерв'ю французькому виданню Зеленський висловив жаль через те, що у Макрона "кращі взаємини" з главою РФ Володимиром Путіним, ніж із ним.
"І це відбувається в той момент, коли Україна особливо потребує підтримки з боку Європи", – сказав він.
Водночас, відповідаючи на запитання, чи "мертвий сьогодні "нормандський формат", український лідер заявив, що цей "процес зупинився", оскільки РФ все блокує.
"Головне питання зараз – чи хоче Росія припинити війну", – підсумував Зеленський.
Нагадаємо: переговори президентів України та Франції пройдуть у Парижі. Відомо, що на них до Зеленського і Меркель приєднається через відеозв’язок канцлерка Німеччини Ангела Меркель.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 квітня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідеркою Грузії Саломе Зурабішвілі. Вони обговорили погіршення ситуації у зоні бойових дій на Донбасі, а також вступ у НАТО.
Загострення на Донбасі Зеленський обговорив по телефону і з президентом Фінляндії Саулі Нііністе.
Також 15 квітня президент України провів переговори з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Сторони серед багатьох питань зачепили тему ескалації конфлікту на Донбасі.