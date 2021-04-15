Зеленський: настав час пропозицій Україні та Грузії щодо ПДЧ у НАТО

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 15 квітня, провів телефонну розмову з лідеркою Грузії Саломе Зурабішвілі. Вони обговорили погіршення ситуації у зоні бойових дій на Донбасі, зокрема збільшення кількості загиблих та порушень режиму припинення вогню, а також вступ у НАТО.

Зеленський висловив подяку президентці Грузії та державі загалом за підтримку суверенітету України, повідомили на сайті глави держави. Зурабішвілі ж наголосила на сприянні нашій країні в питанні миру, додавши, що Грузія та Україна мають історичне порозуміння.

У ході розмови президенти поговорили про поглиблення відносин із НАТО. У Twitter Зеленський написав, що повністю підтримує позицію Зурабішвілі щодо питання про отримання обома країнами Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі.

"Настав час конкретних пропозицій для України та Грузії щодо отримання ПДЧ у НАТО і плану вступу в Євросоюз. Консолідація зусиль і солідарність сьогодні надважливі", – зазначив президент України.

Лідери двох країн також обмінялися думками про ситуацію із безпекою в Чорноморському регіоні на тлі окупації Росією українського Криму. Зеленський розповів Зурабішвілі про саміт "Кримської платформи", який відбудеться в серпні 2021 року, та запросив президентку Грузії взяти участь у цьому заході.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримує намір України найближчим часом отримати план дій щодо членства в НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Японії Йосіхіде Сугою, який заявив про підтримку України на тлі ескалації на Донбасі