Зеленський розповів президенту Фінляндії про концентрацію військ Росії на кордоні з Україною
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністе, щоб обговорити загострення ситуації на Донбасі.
Як повідомляється на сайті глави держави, Зеленський поінформував свого колегу про концентрацію російських військ на кордоні з Україною.
"Лідери обмінялися думками щодо подальших заходів із метою стримування російської агресії", – ідеться в повідомленні.
Також Зеленський подякував Фінляндії за тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Крім того, обговорювалася співпраця у сфері протидії гібридним загрозам як одного з ключових елементів забезпечення національної безпеки двох країн.
Особливу увагу сторони приділили актуальним питанням взаємодії України з Європейським Союзом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 квітня між Нііністе і президентом Росії Володимиром Путіним відбулася тривала телефонна розмова.
Президент Фінляндії заявив про свою стурбованість ситуацією з безпекою в Україні, пов'язаною з переміщенням російських військ.