Зеленский заявил, что недоразумений с Байденом нет, но как президент независимой страны может иметь секреты

Глава украинского государства Владимир Зеленский возразил, что у него есть недоразумения с американским президентом Джо Байденом. В то же время он отметил, что глубже, чем глава Белого дома, разбирается в ситуации в Украине и добавил, что может иметь от него секреты.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции, отвечая на вопросы иностранных журналистов. Трансляция велась на Facebook-странице Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Президент отметил, что Байден знает множество деталей о том, что происходит в украинском государстве.

"Мы делимся планами, мерами, моментами. Мы благодарны США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности. Но я президент Украины, я здесь нахожусь и понимаю детали глубже, чем любой другой президент", – сказал Зеленский.

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Глава государства добавил, что может иметь свои секреты, в том числе от Байдена, поскольку является президентом независимой страны. В то же время, он не исключил, что и Байден может иметь свои тайны.

"У меня, как у президента независимой страны, могут быть свои секреты так же, как у президента США", – добавил Зеленский.

Он также рассказал представителям СМИ других стран, что ситуация на границе Украины не более напряженная, чем раньше, однако подтвердил, что количество российских военных увеличилось.

Накануне Байден и Зеленский провели очередной телефонный разговор на фоне угрозы вторжения РФ. В ходе разговора между главами стран якобы возникли определенные разногласия по поводу уровня риска российской атаки, сообщает издание CNN. Байден якобы предупредил Зеленского о неизбежности российского вторжения.

Напомним: Зеленский 28 января провел большую пресс-конференцию для журналистов западных СМИ. В частности, он рассказал о ситуации по противостоянию Украины с Россией и поддержке со стороны международных партнеров. В то же время, Зеленский призвал представителей СМИ не способствовать распространению паники, что негативно сказывается на состоянии украинской экономики и восприятии Украины в целом.

После мероприятия на своем канале в Telegram Зеленский отметил, что иностранные журналисты убедились, что на улицах Киева нет танков. В украинских городах, по его словам, спокойно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден предупредил, что рассмотрит вопрос по применению персональных санкций в отношении президента РФ Владимира Путина в случае вторжения в Украину. В Кремле отрицают, что планировали нападение, и говорят, что кризис в регионе вызван действиями Вашингтона и НАТО.