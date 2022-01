Байден и Зеленский обсудили риск вторжения РФ в Украину: СМИ раскрыли новые подробности

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели очередной телефонный разговор на фоне угрозы вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Во время беседы между главами государств якобы возникли некие разногласия по поводу уровня риска российской атаки.

Байден во время разговора якобы предупредил Зеленского о неминуемости российского вторжения. Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на анонимные источники.

По информации анонимных источников, лидер США предупредил, что российская атака может быть неизбежна в феврале, когда земля промерзнет и по ней сможет пройти бронетехника. В то же время сообщается, что Зеленский подтвердил свою позицию, что угроза со стороны России остается опасной, но неоднозначной, и нет уверенности в том, что нападение состоится.

На сообщения в СМИ отреагировала представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн в Twitter. Она подчеркнула, что ранее Байден уже заявлял публично о вероятности вторжения РФ в феврале. Также чиновница отметила, что США предупреждали об этом несколько месяцев и вчерашние заявления Байдена ничем не отличаются от предыдущих.

This is not true. President Biden said that there is a distinct possibility that the Russians could invade Ukraine in February. He has previously said this publicly & we have been warning about this for months. Reports of anything more or different than that are completely false. https://t.co/chkFOhwWHn