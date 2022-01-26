Байден пригрозил санкциями Путину: против кого уже вводили такие ограничения и как отреагировала Москва

Президент США Джо Байден предупредил, что рассмотрит вопрос о применении персональных санкций в отношении президента РФ Владимира Путина в случае вторжения в Украину. В Кремле же отрицают, что планировали нападение, и говорят, якобы кризис в регионе вызван действиями Вашингтона и НАТО.

Но американский лидер напомнил, что РФ продолжает усиливать свое присутствие на украинской границе, и "повысил ставки", заявив о прямом секционном давлении на главу страны-агрессора. Как пишет Reuters, такое бывает редко, но не беспрецедентно.

По словам Байдена, если Россия нападет на Украину с примерно 100 000 солдат, которые она сосредоточила у границы, это будет "крупнейшее вторжение со времен Второй мировой войны", которое "изменит мир".

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На вопрос, видит ли он себя главным в непосредственном введении санкций против Путина в этом случае, он ответил коротко: "Да. Я бы это увидел".

Отмечается, что прямые санкции США в отношении иностранных лидеров редки, но не беспрецедентны. Ранее с ними столкнулись отстраненный президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Сирии Башар Асад и свергнутый и убитый в 2011 году ливийский диктатор Муаммар Каддафи.

Накануне в Киеве приземлился американский самолет с военной техникой и боеприпасами, что стало третьим грузом военной помощи в размере $200 миллионов на укрепление обороны Украины.

Также Пентагон привел в боевую готовность около 8,5 тыс. американских военнослужащих, чтобы быть готовыми к развертыванию на восточном фланге НАТО в случае необходимости.

В Кремле заявили, что с большой тревогой наблюдают за происходящим, и обвинили Вашингтон в "разжигании напряженности вокруг Украины". Так россияне повторили свою риторику о том, что "причиной кризиса являются действия США и НАТО", а не ее собственное наращивание сил вблизи украинской границы.

Байден заявил, что может развернуть американские войска в ближайшее время, но исключил их отправку в одностороннем порядке в Украину, так как она не является членом НАТО.

Россия гневно отреагировала на эти замечания, заявив, что Альянс и Вашингтон "наводняют" Украину оружием и западными советниками, передает ВВС.

"Нет никаких объяснений тому, что американский флот делает у берегов России", – говорится в заявлении постоянного представительства Москвы при ООН.

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