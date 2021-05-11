Зеленский заявил, что была вероятность полномасштабного вторжения России в Украину
Эскалация со стороны России на украинских границах уже прекратилась, но ранее была вероятность полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом во вторник, 11 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30. Безопасность страны".
"На сегодняшний день я считаю, что была вероятность полномасштабного вторжения, но эскалация уже остановилась", – сказал гарант.
Также глава государства отметил, что Россия отвела с территории временно оккупированного Крыма около 3,5 тысяч военных.
"Относительно отведения войск… мы понимаем, что где-то приблизительно 3,5 тысяч человек военного контингента ушли назад, но это те, которые были на временно оккупированной территории Крыма, более отведения большого мы не увидели, и не видим", – сообщил Зеленский.
При этом президент подчеркнул, что количество вражеской техники было увеличено.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Министерстве обороны России продемонстрировали масштабную подготовку к проведению в оккупированном Крыму основного этапа учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск.
Позже Минобороны РФ начало возвращать на свои постоянные базы войска, которые ранее стянуло во временно оккупированный Крым.
В Кремле сказали, что отвод российских войск из оккупированного Крыма и от границ Украины не связан с взаимоотношениями России и США.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что заявление России об отводе войск является результатом дипломатической активности Владимира Зеленского.
В Госдепе США заявили, что Штаты намерены следить за ситуацией у границ Украины после заявлений российской стороны о завершении военных маневров и отводе войск.