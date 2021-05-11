Зеленский заявил, что была вероятность полномасштабного вторжения России в Украину

Эскалация со стороны России на украинских границах уже прекратилась, но ранее была вероятность полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом во вторник, 11 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30. Безопасность страны".

"На сегодняшний день я считаю, что была вероятность полномасштабного вторжения, но эскалация уже остановилась", – сказал гарант.

Также глава государства отметил, что Россия отвела с территории временно оккупированного Крыма около 3,5 тысяч военных.

"Относительно отведения войск… мы понимаем, что где-то приблизительно 3,5 тысяч человек военного контингента ушли назад, но это те, которые были на временно оккупированной территории Крыма, более отведения большого мы не увидели, и не видим", – сообщил Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что количество вражеской техники было увеличено.

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