У Путина объяснили отвод войск от границы с Украиной

Отвод российских войск из оккупированного Крыма и от границ Украины не связан с взаимоотношениями России и США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что эта тема не повлияет на возможную встречу Владимира Путина и лидера США Джозефа Байдена, передает "Интерфакс".

"Это абсолютно не связанные явления. Мы говорили, что любые перемещения российских войск по территории России никому не угрожают, не представляют угрозу и не являются какой-то эскалацией. Россия делает для своего военного строительства то, что она считает необходимым, и для обучения войск – тоже что считает необходимым, – сказал Песков.

Напомним, что Минобороны России начало возвращать на свои постоянные базы войска, которые ранее стянуло во временно оккупированный Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что за год у России изменилась риторика в переговорах по Донбассу.