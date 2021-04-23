Госдеп США – об отводе войск РФ от Украины: мы слышали слова, ждем действий
В Соединенных Штатах Америки намерены следить за ситуацией у границ Украины после заявлений российской стороны о завершении военных маневров и отводе войск.
Об этом заявил глава пресс-службы Государственного департамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов 22 апреля. Его слова цитирует Reuters.
"Мы слышали о заявлении России, согласно которому она начнет вывод войск из украинской границы. Мы слышали слова. Я думаю, будем ждать действий. Соединенные Штаты продолжат следить за ситуацией", – подчеркнул он.
Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что Вашингтон будет делать это в тесном контакте с украинской властью, а также с союзниками и партнерами.
Прайс отметил, что США, конечно же, подтверждают свою поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, и это распространяется на ее территориальные воды.
"Итак, наш ответ: мы слышали заявление, будем внимательно следить за этим", – еще раз подчеркнул спикер Госдепа.
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