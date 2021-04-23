Россия начала возвращать войска с оккупированного Крыма. Видео

Минобороны России начало возвращать на свои постоянные базы войска, которые ранее стянула во временно оккупированный Крым.

Военных возвращают согласно с указанием министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, передает ТАСС.

"Войска Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас российские воинские подразделения и соединения отправляются на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации. К 1 мая все они должны вернутся в места дислокации в России.

Напомним, что Россия начала отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения вблизи границ Украины.

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