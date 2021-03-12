Зеленский: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме

В четверг, 11 марта, на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердили государственную Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, аннексированных Россией в 2014 году.

Об этом в новом видеообращении к украинцам в пятницу, 12 марта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме", – сказал гарант.

При этом Зеленский отметил, что необходимо установить, кто именно создал условия для оккупации. Он отметил, что речь идет не только про 2014 год, но и о более ранних событиях, в частности о Харьковских соглашениях.

Напомним, СНБО 11 марта провел заседание, на котором среди прочего СБУ поручили проверить тех, кто 2010 голосовал за ратификацию Харьковских соглашений (полный список – здесь).

Служба безопасности Украины начала расследование подписания и ратификации Харьковских соглашений. По предварительным данным следствия, подписание документа привело к увеличению количества российских военных формирований и спецслужб, причастных к оккупации Крыма.

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