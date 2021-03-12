Кулеба призвал Запад не ослаблять давление на Россию из-за Крыма и озвучил главную опасность

У мирового сообщества нет причин, чтобы пересматривать или ослаблять давление на Россию из-за оккупации Крыма.

Об этом на заседании по формуле "Арриа" "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины" 12 марта заявил глава Министерства внутренних дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина". Он также отметил, что наихудшим сценарием будет, если мир станет смотреть на ситуацию сквозь пальцы.

"Международное сообщество может привыкнуть к российской оккупации Крыма и ее военной агрессии на Донбассе. Мир может смотреть сквозь пальцы на упомянутое ухудшение ситуации на полуострове и на временно оккупированных территориях в Восточной Европе и продолжать отношения с Россией в манере "бизнес, как обычно". Это наихудшее, что может случиться сегодня", – подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что поддерживать сильную позицию по деоккупации, которая была разработана в рамках ООН, Евросоюза и других международных организаций, критически важно.

"Нет причины пересматривать или ослаблять эту позицию", – сказал Кулеба.

Также в своем Twitter глава МИД обратил внимание на то, что за семь лет количество соорганизаторов встречи возросло с 7 до 23.

Заседание в формате "Арриа", посвященное временной оккупации Крыма, проходит ежегодно. Его организатором выступает Украина совместно с международными партнерами.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Австрии Александра Ван дер Беллена с женой принять участие в инаугурационном саммите "Крымская платформа", который состоится 23 августа 2021.