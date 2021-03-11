Зеленский провел заседание СНБО: главные решения

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
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Состоялось заседание СНБО: что решили

В четверг, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны.

На заседании СНБО отсутствовали двое членов Совета – один из них спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как сообщил на брифинге после заседания секретарь СНБО Алексей Данилов, было продолжено санкции против двух российских банков.

"На сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции еще с 2019 года. 19 марта у них заканчивался этот срок. Двум этим российским банкам продлен срок этих санкций еще на три года", – отметил он.

Кроме того, Совет нацбезопасности поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году.

По словам Данилова, в ближайшем времени завод "Мотор Сич" будет возвращен государству в законный способ.

Также он сообщил, что "Донецкоблгаз" отключил населения от газа. Выяснилось, что владельцами являются две компании, зарегистрированные в Гонконге. Если обнаружат нарушения, то вернут компанию в государственную сферу управления.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Ограничительные меры введены на 5 лет.

  • 19 февраля состоялось заседание СНБО, на котором рассматривались вопросы об угрозе нацбезопасности Украины. Среди прочего было решено ввести санкции против нардепа Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других лиц.

  • 26 февраля президент созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором санкции ввели относительно еще 10 человек. Подробнее об этом – читайте в материале.

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