Зеленский провел заседание СНБО: главные решения

В четверг, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны.

На заседании СНБО отсутствовали двое членов Совета – один из них спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как сообщил на брифинге после заседания секретарь СНБО Алексей Данилов, было продолжено санкции против двух российских банков.

"На сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции еще с 2019 года. 19 марта у них заканчивался этот срок. Двум этим российским банкам продлен срок этих санкций еще на три года", – отметил он.

Кроме того, Совет нацбезопасности поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году.

По словам Данилова, в ближайшем времени завод "Мотор Сич" будет возвращен государству в законный способ.

Также он сообщил, что "Донецкоблгаз" отключил населения от газа. Выяснилось, что владельцами являются две компании, зарегистрированные в Гонконге. Если обнаружат нарушения, то вернут компанию в государственную сферу управления.

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