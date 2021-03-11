Кого проверят на госизмену за Харьковские соглашения: список нардепов

Верховная Рада 27 апреля 2010 года приняла закон, которым ратифицировала Харьковские соглашения о продлении пребывания российского Черноморского флота в Крыму. В Совете национальной безопасности и обороны Украины 11 марта анонсировали проверку всех нардепов, которые поддержали документ.

Проверкой займется Служба безопасности. По словам главы СНБО Алексея Данилова, действий депутатов могут подпадать под статью о государственной измене (чтобы посмотреть полный список, доскролльте страницу до конца).

160 депутатов от Партии регионов;

27 депутатов от Коммунистической партии Украины;

20 депутатов от фракции блока Литвина;

13 внефракционных депутатов;

9 депутатов от блока Юлии Тимошенко;

7 депутатов от фракции "Наша Украина – Народная самооборона".

Игорь Палица – ныне глава партии "За майбутнє";

Сергей Головатый – нынешний заместитель главы Конституционного суда;

Полный список нардепов, которые голосовали за закон:

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