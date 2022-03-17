Зеленский выступил перед депутатами немецкого Бундестага

Анна Паскевич
Политика
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Зеленский выступил перед депутатами немецкого Бундестага
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами Бундестага Германии. Своей речью он открыл заседание немецкого парламента.

В зале заседаний присутствуют также некоторые члены правительства, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц. Присутствующие аплодировали лидеру украинского государства стоя.

На гостевой трибуне – посол Украины в Германии Андрей Мельник и сотрудники посольства.

Как заявила председательствующая на заседании Катрин Геринг-Эккарт, мир вздрагивает от того, как РФ убивает женщин и детей, разрушает украинские села и города.

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"Господин президент, ваша страна избрала демократию и именно этого боится Путин... Свобода – подарок, за который нужно всегда бороться", – цитирует ее "Укринформ".

Свою речь она завершила по-украински: "Разом нас багато, нас не подолати".

Ранее президент Украины дистанционно выступил перед рядом других парламентов мира – Великобритании, Польши, Канады, США.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский инициировал создание нового органа коллективной обороны U-24. Он должен гарантировать, что агрессор получит ответ мира в первые 24 часов после нападения.

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