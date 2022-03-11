"От природы мы родные!" Зеленский выступил с благодарностью перед Сеймом Польши
Президент Украины поблагодарил Польшу за поддержку в войне против российских оккупантов. Владимир Зеленский также выразил благодарность соседней стране за теплый прием украинских граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома.
Лидер Украины выступил перед Сеймом Польши в пятницу, 11 марта, по видеосвязи. Зеленский отметил, что еще в 2019 году отношения между украинской и польской властью были прохладными, но ситуация быстро менялась.
"Я знал, что от природы мы родные. Украинцы, поляки. Я помню мои первые встречи с Анджеем. От встречи до встречи все менялось. Прохлада исчезала. Мы понимали друг друга. Как украинец и поляк. Как европейцы. Как родители, любящие свои семьи и осознающие, что наши дети должны жить в мире одинаковых хороших ценностей", – сказал президент.
После вторжения РФ 24 февраля стало понятно, что "между нашими народами нет границ", отметил он. "Между нашими народами царит настоящий мир. Мир между родными. Мир между братьями. И сейчас я очень хочу, чтобы эти слова услышали наши общие соседи. Белорусы. Мир между родными. Мир между братьями. Мы должны к этому прийти и с ними! Мы придем обязательно!" – заявил Зеленский.
"Мы боремся вместе. У нас есть сила. Помните, нас вместе 90 миллионов! Мы можем вместе все. И это – историческая миссия, историческая миссия Польши, историческая миссия Украины – быть лидерами, которые вместе вытянут Европу из этой бездны. Спасут от этой угрозы. Остановят превращение Европы в жертву", – продолжил он.
Зеленский отметил, что Украина создала с Польшей чрезвычайно сильный союз, пусть и неформальный. Также он поблагодарил Варшаву за то, что она поддерживает присоединение нашего государства в ЕС. Отдельно он высказался об украинцах, которые из-за войны выехали в Польшу.
"Более полутора миллионов граждан Украины! В абсолютном большинстве женщины и дети. Они не чувствуют себя на чужбине. Вы встретили наших людей в семьях. С польской деликатностью. С братской добротой. Хотя мы этого не просили, но и вы за это ничего не попросили. Это просто между родными. Я благодарен за всю помощь, которую мы уже получили от вашего государства, от вашего народа", – сказал он.
"Если Бог даст и мы победим в этой войне, мы разделим победу с нашими братьями и сестрами", – добавил он.
Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский накануне записал новое обращение к украинскому народу. Он отметил, что мы уже достигли стратегического перелома и направляемся к победе.
Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!
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