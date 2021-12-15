Зеленский встретился с Шольцем и Макроном: говорили о сотрудничестве и поддержке Украины. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря встретился с новым канцлером Германии Олафом Шольцом и французским лидером Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе сферах энергетики и обороны.

Об этом сообщается на сайте главы государства. Переговоры состоялись в рамках саммита Восточного партнерства в Брюсселе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Во время переговоров с канцлером Германии Зеленский выразил надежду, что страна поддержит евроатлантическую перспективу Украины.

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Также украинский президент обсудил с Шольцом вопрос энергетической безопасности. В частности, он заявил, что рассчитывает на поддержку в сохранении транзита газа через нашу страну после 2024 года.

К переговорам присоединился и Макрон. С ним обсуждался вопрос сотрудничества.

Кроме того, был затронут вопрос работы Нормандского формата. Зеленский обратил внимание на необходимость скорейшей стабилизации ситуации на Донбассе, соблюдения режима прекращения огня, обмена пленными и открытия двух новых пунктов пропуска.

Президент Украины отметил, что Россия должна отвести от украинских границ свои войска.

"Пока, несмотря на дипломатические усилия, они остаются возле наших границ", – сказал он.

Зеленский выразил надежду, что во время председательства Франции в Совете ЕС особое внимание будет уделено противодействию российской агрессии.

Французский лидер в свою очередь подчеркнул, что он готов продолжать работу в Нормандском формате для разрешения конфликта на Донбассе.

Макрон напомнил, что Франция остается привержена суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Вчера я подтвердил президенту Владимиру Путину нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Минские договоренности должны соблюдаться. Президенту Владимиру Зеленскому я подтверждаю поддержку Францией гуманитарных мер", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время пребывания в Брюсселе Зеленский подписал со словенским премьером декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

Отметим, что до этого состоялась встреча с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

Завтра, 16 декабря, пройдут переговоры между Зеленским и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. После нее стороны выступят с заявлениями.