Зеленский в Брюсселе обсудил с президентом Евросовета перспективы вступления Украины в ЕС. Все подробности

Глава государства Владимир Зеленский прибыл в Бельгию для участия в шестом саммите Восточного партнерства. В графике президента запланировано несколько двусторонних встреч, первая из которых с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Политические союзники скоординировали позиции для участия в двухдневном саммите.

Также Зеленский обсудил с Мишелем перспективу членства Украины в Евросоюзе и солидаризацию сил для недопущения новой эскалации возле украинских границ. Украинский гарант выразил надежду, что на заседании Европейского парламента, который состоится 16 декабря, лидеры стран-участниц пошлют однозначный сигнал России о недопустимости агрессии.

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Во время своего двухдневного визита Зеленский поднимет вопрос урегулирования военного кризиса на Донбассе и с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Среди тем трех лидеров будет в том числе возможность реализации Минских договоренностей.

Уже на следующий день, 16 декабря, у украинского гаранта запланирована встреча с генсеком ООН Йенсом Столтенбергом. Предварительно темы политиков не заявлены, но после переговоров они выступят на совместном брифинге перед журналистами.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американский президент Джо Байден во время переговоров с лидером России Владимиром Путиным предложил ему два пути, по которым могут развиваться события на Донбассе.