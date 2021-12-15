Словения поддержала вступление Украины в Евросоюз: подписана декларация

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Янез Янша подписали декларацию о поддержке европейской перспективы. Таким образом было поддержано стремление нашей страны вступить в Европейский Союз.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Подписание состоялось в рамках саммита Восточного партнерства.

Документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Киевом и Любляной на пути к членству Украины в ЕС.

Согласно декларации, Украина обязуется уважать ценности, закрепленные в статье 2 Договора о Евросоюз.

"С подписанием совместной декларации на уровне президента Украины и премьер-министра Словении фиксируется поддержка словенской стороной европейской перспективы нашего государства", – сказано в сообщении.

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Зеленский в свою очередь поблагодарил главу словенского правительства за помощь в имплементации внутренних реформ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в декабре такой же документ был подписан с премьер-министром Хорватии.