Зеленский: в планах Путина не только захват Украины и стран Балтии, он хочет контроля над всеми странами из лагеря влияния СССР

Глава РФ Владимир Путин помимо Украины хочет захватить страны Балтии. Но и на этом он не намерен останавливаться – диктатор мечтает контролировать все страны из лагеря влияния СССР.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский интервью европейским общественным вещателям, передает "Суспільне". Он прокомментировал свои слова о том, что провал переговоров с Путиным может привести к Третьей мировой войны.

"Это [провал переговоров с Путиным] значит, что все-таки он не собирался заканчивать эту войну. Что его план – Украина как промежуток к тому результату, о котором он говорит относительно того, чтобы забрать Балтийские страны, которые входили в Советский Союз. Другие страны, в которых была советская армия, где Советский Союз оказывал влияние.

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Я сказал, что если провалятся наши с ним переговоры, это будет точно говорить, что он не случайно ставит такие условия, чтобы мы не смогли согласиться. Для того чтобы потом сказать: они же просто не захотели мира. Как только он будет использовать, если будет, все свои силы на границах со странами Европы или странами НАТО, это будет Третья мировая", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на ультиматумы России, которые ее представители выдвигают на переговорах. По словам президента, требования Кремля неприемлемы ни для украинской власти, ни для народа. При этом вопросы компромиссов, в том числе гарантии безопасности, будут вынесены на всеукраинский референдум.

В разговоре с президентом Турции Путин озвучил список требований к Украине. Среди них – признание Крыма российским, а ОРДЛО – независимыми в пределах Донецкой и Луганской областей. Также Кремль требует "денацификации", демилитаризации и внеблокового статуса для Украины.

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