Зеленский заявил, что вопросы компромиссов с Россией будут вынесены на всеукраинский референдум

Вопросы компромиссов на переговорах с Россией будут вынесены на всеукраинский референдум. Они касаются, в частности, гарантий безопасности, а также временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью "Суспільному". По его словам, нашу страну не готовы взять в НАТО из-за страха Альянса перед Россией, поэтому нам нужны другие гарантии безопасности.

В то же время, отметил президент, в НАТО есть отдельные страны, которые хотят быть гарантами безопасности Украины и это "нормальный компромисс". Зеленский заявил, что в вопросах гарантий безопасности речь идет о внесении изменений в законодательство и Конституцию.

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"Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут – это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если мое это шествие будет с нашим народом", – рассказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на ультиматумы России, которые ее представители выдвигают на переговорах. По словам президента, требования Кремля неприемлемы ни для украинской власти, ни для народа.

В разговоре с президентом Турции Путин озвучил список требований к Украине. Среди них – признание Крыма российским, а ОРДЛО – независимыми в пределах Донецкой и Луганской областей. Также Кремль требует "денацификации", демилитаризации и внеблокового статуса для Украины.

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