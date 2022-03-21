Зеленский заявил, что Украина не согласится на выполнение ультиматумов РФ

Украина никогда не согласится на ультиматумы, выдвигаемые Кремлем в ходе переговоров о прекращении войны. Переговорный процесс – не место для ультиматумов.

Заставить украинцев согласиться на возмутительные и невозможные для выполнения требования России можно только уничтожив весь народ. Об этом в интервью Суспільному заявил президент Владимир Зеленский.

"У нас есть ультиматум, вот есть пункты - выполняйте, и тогда мы закончим войну" - это неправильно, ни к чему не приведет, ни к какому результату. Вопрос не во мне, вопрос опять-таки в том, что люди и власть едины", — отметил президент.

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Требования, которые продолжает выдвигать Кремль, неприемлемы ни для руководства государства, ни для украинского народа.

"Ультиматум не сможет выполнить Украина, вот и все. Просто мы не сможем это физически. Мы потеряли людей... Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет автоматически исполнен, например, "отдайте нам Харьков, отдайте нам Мариуполь. Отдайте нам Киев". Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни президент - мы не сможем это сделать", - подчеркнул глава государства.

Как действительно относятся украинцы к агрессору и какими "цветами" российских оккупантов здесь готовы встречать, уже показали жители оккупированных городов на юге нашего государства.

"Мы даже это видим в оккупированных городах - в Мелитополе, в Бердянске. Они (оккупанты - ред.) поднимают флаг - люди снимают. Они убили человека - да, люди спрятались. Но ночью пришли, сняли флаг", - отметил он.

Так что для того, чтобы заставить Украину сдаться - России придется только полностью ее уничтожить.

"Что вы хотите? Всех нас уничтожить? Поэтому я и ответил - мы можем выполнить ультиматум, только когда нас не будет", - подытожил Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Путин в разговоре с Эрдоганом озвучил список требований к Украине. Среди них – признание Крыма российским, а ОРДЛО – независимыми в пределах Донецкой и Луганской областей. Также Кремль требует "денацификации", демилитаризации и внеблокового статуса для Украины.

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