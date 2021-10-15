СНБО впервые утвердил план обороны Украины и ввел новые санкции: итоги заседания. Видео

Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 15 октября, провел новое заседание. Прежде всего, впервые за годы независимости был утвержден План обороны страны, а также введены санкции против людей, причастных к подготовке проведения выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Кроме того, на встрече обсудили стратегию биологической и информационной безопасности, а также по недрам. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, семья бывшего министра экологии Николая Злочевского отказалась от двух лицензий на добычу полезных ископаемых. Трансляция брифинга велась на странице Офиса президента в Facebook (чтобы смотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Главные итоги заседания:

Видео дня

утвержден план обороны Украины;

рассмотрена стратегия биобезопасности;

рассмотрен вопрос информационной безопасности;

введены новые санкции против людей, которые участвовали в подготовке выборов в Госдуму РФ на оккупированном Донбассе и в Крыму – всего 237 человек;

рассмотрен доклад глав СБУ и МВД по расследованию госизмен – с 2014 года таких дел набралось 1600;

с сегодняшнего дня российская компания Mere не имеет права работать в Украине;

проводится проверка 23 компании, которые занимаются добычей углеводорода и уже открыты уголовные производства;

от двух лицензий на добычу полезных ископаемых отказалась семья Злочевских;

обсуждался вопрос слушаний в Гааге по задержанию украинских моряков;

рассматривалась ситуация по санкциям против контрабандистов и воров в законе.

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил План обороны Украины. Как заявил Данилов, такое решение было принято впервые за годы независимости страны.

"Впервые в истории современной Украины утвержден План обороны Украины. Это большой документ, над которым работали почти два года, который четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня есть перед нашей страной", – пояснил он.

В частности, документ предусматривает механизмы сотрудничества различных ведомств в случае чрезвычайных ситуаций и привлечение сил территориальной обороны.

Обновляется….

Напомним, что на прошлом заседании 17 сентября СНБО ввел санкции против организаторов выборов в Госдуму РФ, которые незаконно были проводились также на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Также затрагивался вопрос олигархов и системы их мониторинга.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет нацбезопасности запустил электронную базу с физическими и юридическими лицами, которые попали под санкции.