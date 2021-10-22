Отопительный сезон в Украине, транзит газа в Европу и ситуация с COVID-19: главное из заседания СНБО

В пятницу, 22 октября, состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно прошло под председательством президента Владимира Зеленского.

Главным вопросом стало обсуждение состояния в энергетической отрасли государства и ситуация с коронавирусом. Об итогах рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на пресс-конференции, которая транслировалась онлайн на канале in time Ukraine в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На заседании премьер-министр Денис Шмыгаль, а также министры и глава "Нафтогаза" Юрий Витренко докладывали о подготовке страны к отопительному сезону.

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Данилов указал на наличие "определенного саботажа о выполнении решений власти в энергетической сфере". В нем он обвинил олигархов.

"К сожалению, есть определенный саботаж в плане выполнения решений о полном энергетическом балансе Украины. Определенный круг лиц, которые в народе зовутся олигархами, имеют большое влияние в этой области. Мы считаем они виноваты в том, что до сих пор не появился такой фундаментальный документ в нашей стране", – пояснил Данилов.

Учитывая это, в СНБО анонсировали создание большой специальной рабочей группы, которая начнет деятельность уже начиная с завтрашнего дня "для того, чтобы все, что происходит в этой сфере, было публичным и понятным".

Кабмину и органам местного самоуправления было поручено выполнить решения СНБО и указы президента в энергетической сфере, принятые еще летом. А также выработать механизм по беспрепятственному теплоснабжению.

Украина готова на специальных условиях поставлять в Европу дополнительные объемы природного газа, заявил Данилов. На заседании СНБО принял поручить Кабинету министров, "Нафтогазу" и Оператору ГТС "определить специальные условия по транспортировке дополнительных объемов природного газа по газотранспортной системе Украины в страны Европейского Союза в объемах не менее 55 млрд кубов в год".

"Мы сегодня имеем контракт с Россией, вы знаете, на 40 млрд кубов газа. И можем дополнительно к этому контракту без проблем предложить нашим европейским друзьям дополнительные объемы 55 млрд кубов", – сказал он.

Еще одно решение – бесплатно поставлять газ в Молдову, которая сейчас, после окончания контракта с российским "Газпромом", испытывает нехватку топлива.

По словам Данилова, Кишинев запросил у Киева "определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата".

Алексей Данилов напомнил, что 23 октября в Украине был установлен очередной коронавирусный "рекорд" и предупредил, что пик еще впереди. По его словам, Украина сейчас входит в пик эпидемии, и умирают от болезни люди, которые не прошли вакцинацию.

"К большому сожалению, то, что я сейчас вам буду говорить, будет неприятным. Но количество людей, которые будут умирать от COVID-19, может перевалить за 1000 человек. Проблема именно в вакцинации", – отметил секретарь.

Коронавирус он назвал болезнью невакцинированных и заявил, что стране нужно выходить на 350-400 тысяч прививок в сутки. Сейчас это число вдвое меньше.

Минздраву поручили составить такую программу вакцинации в максимально сжатые сроки. Также с понедельника все учебные заведения должны перейти на онлайн-обучение, кроме учащихся 1-4 классов.

Чтобы обеспечить конституционные права для людей, которые преодолевают линию разграничения с неподконтрольными территориями, на заседании СНБО было решено открыть на КПП пункты связи с властями.

Министерству информатизации поручили сделать специальное приложение для жителей неподконтрольных территорий, с помощью которого они смогут обращаться в украинские госорганы.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущее заседание СНБО состоялось 15 октября. На нем впервые за годы независимости утвердили План обороны страны, а также ввели санкции против людей, причастных к подготовке проведения выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

В санкционный список попали 53 члены территориальных избирательных комиссий и 33 кандидата в депутаты Госдумы. Также в нем семь должностных лиц ФСБ, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.