В МВД рассказали об увольнениях в рядах Нацполиции из-за ошибок в списке воров в законе

Министр внутренних дел Денис Монастырский сказал, что было уволено руководство Департамента стратегических расследований Национальной полиции за ошибки в составлении списков "воров в законе" для введения санкций СНБО.

Об этом глава МВД рассказал, выступая с трибуны в Верховной Раде. Он сказал, что была проведена служебная проверка и расследование.

"В результате был уволен целый ряд лиц из Национальной полиции. В частности, руководство Департамента стратегических расследований", – говорил министр.

Монастырский также сообщил, какие именно ошибки были допущены в санкционных списках.

"Министерством внутренних дел была проведена оценка выполнения санкций. И были обнаружены технические изменения в фамилиях, в частности латиницей, – определенные буквы не соответствовали тем данным, которые находятся в заграничных паспортах этих граждан. Где-то была изменена или не соответствовала дата рождения, где было указано другое гражданство. Всего таких технических исправлений было сделано 108", – добавил глава МВД.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2021 года под санкции СНБО попали более 550 воров в законе. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что в отношении 108 человек, которые попали под санкции СНБО против воров в законе, обнаружены ошибки в фамилиях фигурантов.