Зеленский снова полетит в США: названа дата и причина

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени совершит новую рабочую поездку в США. Он должен вылететь в Америку уже в понедельник, 20 сентября, чтобы поучаствовать в 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Об этом на брифинге 17 сентября сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров. Событие транслировалась вечером пятницы на Facebook-странице Офиса президента.

"Уже официально в понедельник начнется визит президента Украины в США", – сказал Никифоров. Он уточнил: Зеленский не только будет принимать участие в заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций, но и будет выступать там с речью.

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Кроме того, в Америке должен состояться ряд двусторонних встреч украинского лидера с главами других государств, бизнесменами, инвесторами, представителями международных организаций. Среди них – Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Зеленский также должен встретиться с представителями украинской общины в Соединенных Штатах.

Отметим, что сессия Генеральной Ассамблеи 21-27 сентября 2021 года состоится в Нью-Йорке.

Напомним, что Зеленский, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, расскажет о Крымской платформе и пригласит мировые страны присоединиться к ней.

Незадолго до этого глава Украины уже летал в США, где провел переговоры на высшем уровне с американским коллегой Джо Байденом (фоторепортаж можно найти тут).

В Штаты Зеленский с первой леди вылетел 31 августа и за несколько дней не только поговорил с президентом страны, но и провел другие важные встречи и выступления. К примеру, только в первый день он встретился с главой NASA, министром обороны и министром энергетики США.

Как писал OBOZREVATEL, еще в начале сентября в МИД Украины и Офисе президента не могли точно сказать, как Зеленский будет выступать перед Генеральной Ассамблеей ООН: дистанционно или очно. Тогда прорабатывались разные варианты.