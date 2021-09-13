Зеленский на Генассамблее ООН затронет тему Крыма, но формат участия еще не решен, – Никифоров

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, расскажет о Крымской платформе. Он может пригласить мировые страны присоединится к ней.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Однако он сказал, что пока формат участия Зеленского не определен. Глава государства может прилететь в Нью-Йорк (США) или же выступить оффлайн.

"Я думаю, что президент может представить эту платформу и может еще раз пригласить. Все-таки ООН – это 193 страны. Он может пригласить эти страны присоединиться к Крымской платформы. Это было бы хорошим жестом", – отметил он.

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Никифоров добавил, что Зеленский полетит в Штата только в том случае, если этот визит будет полезным для Украины. С его слов, президент не потратит несколько дней, чтобы "постоять на трибуне ООН".

"Если пользу – какие-то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов – оправдывает эту трату времени, президент решит лететь. Если не оправдывает, если это просто церемониальная поездка, то он решит не лететь. Поэтому все зависит от президента. Но сейчас где-то 50/50", – резюмировал пресс-секретарь.

Заседания 76-й сессии Генассамблеи ООН состоятся 21-27 сентября 2021 года.

Напомним, что Зеленский находился в США с многодневным рабочим визитом с 31 августа. По результатам переговоров Зеленского с американским лидером Джо Байденом 1 сентября в Белом доме Офис президента опубликовал совместное заявление о стратегическом партнерстве двух стран. О том, как прошли эти переговоры, – читайте по ссылке.

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