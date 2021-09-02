Как прошли двухчасовые переговоры Зеленского и Байдена. Фоторепортаж

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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Встреча президентов Украины и США

В Вашингтоне (США) в среду, 1 сентября, состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Политики впервые встретились лично, а мероприятие продлилось два часа.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть фотографии, демонстрирующие, как прошло важное событие. Сделанные в ходе встречи снимки были обнародованы, в частности, Офисом президента Украины на официальном сайте.

Зеленский и Байден прогулялись возле Белого дома
Президенты Украины и США
Видео дня
Фотографы запечатлели лидеров двух государств на фоне цветов
Визит главы Украины в Вашингтон

Как известно, рабочий визит Зеленского в Соединенные Штаты был расписан на несколько дней. Президент прилетел в Америку вместе с первой леди Еленой Зеленской еще в ночь на вторник, 31 августа (по Киеву).

При этом дату встречи главы украинского государства с американским коллегой дважды переносили: сначала с 30 на 31 августа, а затем на 1 сентября.

Байден и Зеленский пожали друг другу руки
Глава Украины с американским коллегой в Белом доме
Мероприятие состоялось 1 сентября
Байден во время разговора активно жестикулировал
Общение двух президентов
Фото с визита Зеленского в США

Политики встретились в Белом доме (Вашингтон). Там прошли публичные мероприятия и сами переговоры.

Из программы визита было заранее известно, что после общения лидеров двух государств пресс-конференции не будет.

Так, сразу после встречи Зеленский отправился выступить в Конгресс. Еще до ее завершения было обнародовано совместное заявление США и Украины.

Часть мероприятия политики провели в масках

В документе сказано: Штаты не признают и никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма, а конфликт на востоке Украины развязан РФ.

Кроме безопасности, там затронуты темы прав человека, энергетики, экономики, пандемии коронавируса и проч. (более детально читайте тут).

Зеленский и Байден сидели друг напротив друга у камина
Украинскую делегацию приняли в Белом доме
Журналисты следили за событием

Байден также напомнил, что Штаты выделили Украине дополнительный пакет военной помощи в размере 60 миллионов долларов.

Зеленский в свою очередь выразил соболезнования в связи с гибелью американских военных в результате теракта в Кабуле.

В Вашингтоне также пообщались с украинской делегацией
Представители Украины и США сидели по две стороны за длинным столом
Политики и чиновники были в масках
Как прошли двухчасовые переговоры Зеленского и Байдена. Фоторепортаж

Наш материал о том, как завершились переговоры Зеленского и Байдена, читайте по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 31 августа президент Украины провел ряд важных встреч в США. Среди прочего – переговоры с министром обороны и с главой NASA. Также был подписан меморандум на 30 миллиардов долларов и соглашение о военном сотрудничестве.

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