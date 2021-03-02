Появилось видео вакцинации Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями после вакцинации от коронавируса.

Прививку главе государства сделали в военном госпитале в Северодонецке. Видео всего процесса опубликовал телеканал "Дом".

Сначала врач предупредил Зеленского о возможных побочных действиях, потом его данные внесли в журнал вакцинации.

Президент разделся до пояса и ему сделали укол.

После этого Зеленский дал короткий комментарий журналистам, сказав, что чувствует себя прекрасно и "ничего не болит".

"Кто боится, может ехать сюда, в Северодонецк", – призвал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский объяснил, что сделал прививку против коронавируса даже несмотря на перенесенную болезнь, поскольку уровень его антител к вирусу слишком низкий.

Прививку президенту сделали индийской вакциной CoviShield.