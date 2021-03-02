Стало известно, сколько украинцев получили прививку против COVID-19

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Стало известно, сколько украинцев получили прививку против COVID-19

В Украине в понедельник, 1 марта, против коронавируса вакцинировали еще 1764 граждан. Всего с начала кампании иммунизации прививки получили уже 4905 украинцев.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава). Они ,были опубликованы в Telegram-канале "Коронавирус_инфо", который является верифицированным проектом ведомства.

Так, в большинстве регионов в течение прошлых суток сделали по 70-80 прививок. Меньше всего человек вакцинировали в Ривненской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях – 20, 30 и 36. Тогда как наибольше на Донетчине – 180.

Количество прививок, сделанных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область – 40 прививок;

  • Волынская область – 100 прививок;

  • Днепропетровская область – 70 прививок;

  • Донецкая область – 180 прививок;

  • Житомирская область – 109 прививок;

  • Закарпатская область – 30 прививок;

  • Запорожская область – 60 прививок;

  • Ивано-Франковская область – 36 прививок;

  • Киевская область – 50 прививок;

  • Кировоградская область – 70 прививок;

  • Луганская область – 70 прививок;

  • Львовская область – 70 прививок;

  • г. Киев – 70 прививок;

  • Николаевская область – 80 прививок;

  • Одесская область – 60 прививок;

  • Полтавская область – 100 прививок;

  • Ривненская область – 20 прививок;

  • Сумская область – 60 прививок;

  • Тернопольская область – 80 прививок;

  • Харьковская область – 60 прививок;

  • Херсонская область – 90 прививок;

  • Хмельницкая область – 40 прививок;

  • Черкасская область – 40 прививок;

  • Черновицкая область – 79 прививок;

  • Черниговская область – 100 прививок.

"За весь период кампании вакцинации больше всего прививок сделали также в Донецкой области – 400", – информируют в Минздраве.

Данные по вакцинации украинцев против COVID-19

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