Стало известно, сколько украинцев получили прививку против COVID-19
В Украине в понедельник, 1 марта, против коронавируса вакцинировали еще 1764 граждан. Всего с начала кампании иммунизации прививки получили уже 4905 украинцев.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава). Они ,были опубликованы в Telegram-канале "Коронавирус_инфо", который является верифицированным проектом ведомства.
Так, в большинстве регионов в течение прошлых суток сделали по 70-80 прививок. Меньше всего человек вакцинировали в Ривненской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях – 20, 30 и 36. Тогда как наибольше на Донетчине – 180.
Количество прививок, сделанных в регионах за последние сутки:
Винницкая область – 40 прививок;
Волынская область – 100 прививок;
Днепропетровская область – 70 прививок;
Донецкая область – 180 прививок;
Житомирская область – 109 прививок;
Закарпатская область – 30 прививок;
Запорожская область – 60 прививок;
Ивано-Франковская область – 36 прививок;
Киевская область – 50 прививок;
Кировоградская область – 70 прививок;
Луганская область – 70 прививок;
Львовская область – 70 прививок;
г. Киев – 70 прививок;
Николаевская область – 80 прививок;
Одесская область – 60 прививок;
Полтавская область – 100 прививок;
Ривненская область – 20 прививок;
Сумская область – 60 прививок;
Тернопольская область – 80 прививок;
Харьковская область – 60 прививок;
Херсонская область – 90 прививок;
Хмельницкая область – 40 прививок;
Черкасская область – 40 прививок;
Черновицкая область – 79 прививок;
Черниговская область – 100 прививок.
"За весь период кампании вакцинации больше всего прививок сделали также в Донецкой области – 400", – информируют в Минздраве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
кампания по вакцинации против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первым прививку вакциной от AstraZeneca получил медик из Черкасс Евгений Горенко.
Были зафиксированы первые случаи побочных эффектов после вакцинации против коронавируса. Впрочем, все они имели легкий характер и были предусмотрены инструкцией производителя препарата.
Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов 1 марта сделал себе прививку против COVID-19.
Вскоре он рассказал о побочных эффектах при вакцинации.
Врач-инфекционист Черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко объяснила, можно ли заразиться вакциной против COVID-19.
Со своей стороны инфекционист Полтавской областной инфекционной больницы Роман Пономаренко объяснил разницу между вакцинами CoviShield и AstraZeneca.