Стало известно, сколько украинцев получили прививку против COVID-19

В Украине в понедельник, 1 марта, против коронавируса вакцинировали еще 1764 граждан. Всего с начала кампании иммунизации прививки получили уже 4905 украинцев.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава). Они ,были опубликованы в Telegram-канале "Коронавирус_инфо", который является верифицированным проектом ведомства.

Так, в большинстве регионов в течение прошлых суток сделали по 70-80 прививок. Меньше всего человек вакцинировали в Ривненской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях – 20, 30 и 36. Тогда как наибольше на Донетчине – 180.

Количество прививок, сделанных в регионах за последние сутки:

Винницкая область – 40 прививок;

Волынская область – 100 прививок;

Днепропетровская область – 70 прививок;

Донецкая область – 180 прививок;

Житомирская область – 109 прививок;

Закарпатская область – 30 прививок;

Запорожская область – 60 прививок;

Ивано-Франковская область – 36 прививок;

Киевская область – 50 прививок;

Кировоградская область – 70 прививок;

Луганская область – 70 прививок;

Львовская область – 70 прививок;

г. Киев – 70 прививок;

Николаевская область – 80 прививок;

Одесская область – 60 прививок;

Полтавская область – 100 прививок;

Ривненская область – 20 прививок;

Сумская область – 60 прививок;

Тернопольская область – 80 прививок;

Харьковская область – 60 прививок;

Херсонская область – 90 прививок;

Хмельницкая область – 40 прививок;

Черкасская область – 40 прививок;

Черновицкая область – 79 прививок;

Черниговская область – 100 прививок.

"За весь период кампании вакцинации больше всего прививок сделали также в Донецкой области – 400", – информируют в Минздраве.

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