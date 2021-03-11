СНБО продлил санкции против двух российских банков

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в четверг, 11 марта, на три года продлил санкции против двух российских банков.

Об этом по результатам заседания СНБО во время брифинга сообщил его секретарь Алексей Данилов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Оба банка попали под санкции еще в 2019 году. Срок ограничительных мер истек бы 19 марта, поэтому было решено продлить их на три года.

"Четвертый вопрос был о применении персональных экономических санкций. На сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции еще в 2019 году", – сказал Данилов.

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