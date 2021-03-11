В СНБО рассказали, когда заработает Центр противодействия дезинформации

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в четверг, 11 марта, в Украине был создан Центр противодействия дезинформации. Он начнет свою работу уже в следующий вторник, 16 марта.

Об этом по результатам заседания СНБО во время брифинга сообщил секретарь Алексей Данилов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Решением Совета национальной безопасности и обороны такой центр сегодня был создан. Он начинает свою работу со следующего вторника. Непосредственно сам центр будет размещаться в ситуационном центре Аппарата Совета национальной безопасности и обороны, который расположен на улице Банковой", – сказал Данилов.

Он отметил, что Центр будет работать в круглосуточном режиме 365 дней в году. К работе в нем привлекут представителей национальной разведки, соответствующих министерств и ведомств.

"Мы сможем сопротивляться той дезинформации, которая в последнее время, уже в течение определенного периода времени, есть на территории нашей страны со стороны Российской Федерации", – заявил секретарь СНБО.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, при создании Центра Украины изучала опыт НАТО и Европейского Союза.

С другими решениями, принятыми в четверг СНБО, Вы можете ознакомиться в нашем материале.

Напомним, ранее открытие Центра противодействия дезинформации анонсировал президент Владимир Зеленский. Там будут заниматься оценкой медийных угроз и показывать, которые фейки распространяются в информационном пространстве. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что этот орган не будет политическим.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что наряду с центром противодействия дезинформации в Украине может появиться еще и онлайн-музей русской пропаганды.