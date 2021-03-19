СНБО ввел санкции против Януковича и Ко

На заседании СНБО 19 марта было решено ввести максимально возможные санкции против ряда бывших топ-чиновников, а также экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом на брифинге вечером пятницы сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он озвучил полный список лиц, попавших под санкции: Сергей Абисов, Николай Азаров, Сергей Аксенов, Александр Бабков, Валерий Грицай, Константин Затурин, Петр Зима, Андрей Иванцов, Вадим Колесниченко, Владимир Константинов, Сергей Курченко, Сергей Кусюк, Павел Лебедев, Леонид Пасечник, Александр Поддубов, Наталья Поклонская, Виктор Пшонка, Дмитрий Саламатин, Игорь Соркин, Дмитрий Табачник, Николай Ткаченко, Николай Федорян, Николай Фиськов, Александр Щербицкий, Ольга Чечеримова, Виктор Янукович.

"Часть из этих людей, которые были гражданами Украины, преимущественно уже являются гражданами Российской Федерации", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что Виктор Янукович осужден в Украине по статье 111 УК Украины – государственная измена, приговор уже вступил в законную силу.

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