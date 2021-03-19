СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против Януковича и его соратников

Служба безопасности Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны ввести экономические санкции против бывшего президента Виктора Януковича и ряда других высокопоставленных чиновников из его окружения.

Об этом 19 марта заявил глава спецслужбы Иван Баканов, передает пресс-центр СБУ.

"Защита национальной безопасности требует от нас дальнейших шагов, чтобы привлечь к ответственности всех, кто предал Украину до сих пор работает в пользу агрессора. В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти худшему – вторжению РФ на нашу территорию. Поэтому они должны за это ответить. И не имеет значения, что они делали в тот момент: убегали в Ростов или звали РФ для "спасения" русскоязычного населения", – сказал Баканов.

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