Зеленский прокомментировал санкции СНБО и призвал местные власти помочь бизнесу. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский назвал логичным решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях, а также призвал местные власти наряду с усилением карантина помочь бизнесу.

Об этом говорится в новом видеообращении главы государства, обнародованном 19 марта после заседания СНБО, на котором были введены ограничительные меры против 27 бывших чиновников и 19 компаний (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы ожидаем и поддерживаем введение санкций в отношении отдельных лиц со стороны Европы, США или других международных партнеров, поэтому это решение СНБО можно описать двумя словами – логично и странно", – сказал Зеленский.

По словам президента, решение кажется странным, потому что санкции не были введены с 2014 года.

Также глава государства призвал представителей местных властей разработать комплекс мер для поддержки граждан и бизнеса во время локдауна в регионах.

"Логично, что о различных формах поддержки, вводя локдаун на местах, должны подумать и местные власти. Вместе с усилением карантина, они должны разработать комплекс мер для поддержки категорий граждан и бизнеса именно своего региона, которые могут пострадать из-за ограничений так называемой красной зоны. Я жду от местной власти соответствующих предложений, чтобы уже на следующей неделе рассмотреть и утвердить их на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам заседания СНБО принял решение ввести максимальные санкции против 27 бывших чиновников, в том числе и экс-президента Виктора Януковича. Также ограничительные меры затронут 19 компаний, владеющих лицензиями на пользование недрами, большинство из которых связаны со скандальным бизнесменом Павлом Фуксом.

Также отметим, что в Киевской области с 21 марта, вслед за Киевом, ужесточают карантинные ограничения. Это связано с увеличением количества новых случаев коронавируса и госпитализаций.