Зеленский: пришло время предложений Украине и Грузии по ПДЧ в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 15 апреля, провел телефонный разговор с лидером Грузии Саломе Зурабишвили. Они обсудили ухудшение ситуации в зоне боевых действий на Донбассе, в частности, увеличение количества погибших и нарушений режима прекращения огня, а также вступление в НАТО.

Зеленский выразил благодарность президенту Грузии и государству в целом за поддержку суверенитета Украины, сообщили на сайте главы государства. Зурабишвили же отметила содействие нашей стране в вопросе мира, добавив, что у Грузии и Украины есть историческое понимание.

В ходе разговора президенты поговорили об углублении отношений с НАТО. В Twitter Зеленский написал, что полностью поддерживает позицию Зурабишвили по вопросу о получении обеими странами Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.

"Пришло время конкретных предложений для Украины и Грузии на получение ПДЧ в НАТО и плана вступления в Евросоюз. Консолидация усилий и солидарность сегодня сверхважны", – отметил президент Украины.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями о ситуации с безопасностью в Черноморском регионе на фоне оккупации Россией украинского Крыма. Зеленский рассказал Зурабишвили о саммите "Крымской платформы", который состоится в августе 2021 года, и пригласил президента Грузии принять участие в этом мероприятии.

Напомним, ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает намерение Украины в ближайшее время получить план действий по членству в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский пообщался с премьер-министром Японии Йосихиде Суга, который заявил о поддержке Украины на фоне эскалации на Донбассе