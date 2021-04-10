Эрдоган поддержал предоставление Украине ПДЧ по НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает намерение Украины в ближайшее время получить план действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Об этом говорится в совместной декларации заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, текст которой 10 апреля опубликован на сайте Офиса президента.

"Выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности ее намерениям получить в ближайшее время план действий по членству, и отметить стремление содействовать обеспечению взаимосовместимости Вооруженных сил Украины с вооруженными силами членов Альянса (НАТО)", – сказано в документе.

Также в нем подтверждается "поддержка региональному сотрудничеству в Черноморском регионе с целью обеспечения стабильности и безопасности в рамках двусторонних и многосторонних механизмов, включая НАТО".

Под документом подписались президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган.

Как сообщал OBOZREVATEL, главы государств 10 апреля провели переговоры, во время которых Эрдоган заверил, что его страна не будет признавать оккупированный Крым российским.

Также стороны обсудили эскалацию конфликта на Донбассе и стратегическое партнерство.