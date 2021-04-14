Япония поддержала Украину на фоне эскалации на Донбассе

Япония поддержала Украину, указав на незыблемость суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Об этом шла речь во время телефонного разговора президента Владимира Зеленского с премьер-министром Японии Йосихиде Суга, передает пресс-служба ОП.

Гарант рассказал главе правительства Японии об обострении ситуации безопасности на востоке Украины и увеличение концентрации российских войск у границ нашего государства. Зеленский отметил, что поддержка со стороны "Большой семерки", в частности Японии, является чрезвычайно важной для Украины.

Суга заверил, что японская сторона внимательно отслеживает развитие событий на Донбассе, и выразил всестороннюю поддержку Украины.

Также стороны обменялись мнениями относительно подготовки к саммиту Крымской платформы в Киеве и дальнейших мероприятий двустороннего диалога на высшем уровне. Зеленский пригласил коллегу принять участие в торжествах по случаю Дня Независимости и к работе Крымской платформы.

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